Investimento Direto no País (IDP) soma US$ 3,306 bi em outubro, aponta BC

Os Investimentos Diretos no País (IDP) decepcionaram novamente e somaram US$ 3,306 bilhões em outubro, informou nesta segunda-feira, 4, o Banco Central. No mesmo mês do ano passado, o montante havia sido de US$ 5,826 bilhões. Em setembro, entraram no País US$ 3,752 bilhões em IDP.

O resultado veio mais uma vez abaixo do piso das estimativas do levantamento realizado pelo Projeções Broadcast, que iam de US$ 3,90 bilhões a US$ 6,90 bilhões. A mediana apontava ingresso líquido de US$ 4,50 bilhões.

No ano até outubro, o fluxo de IDP ficou em US$ 44,937 bilhões. Em 12 meses, o saldo de investimento estrangeiro ficou em US$ 57,522 bilhões, o que representa 2,74% do Produto Interno Bruto (PIB).