Fenabrave: Vendas de veículos novos têm ganho anual de 4,3% em novembro

As vendas de veículos zero quilômetro tiveram no mês passado crescimento de 4,3% frente ao volume de novembro de 2022. No total, foram comercializadas 212,6 mil unidades, entre carros de passeio, utilitários leves, caminhões e ônibus.

Ante outubro, houve queda de 2,4%, mas a variação negativa é explicada pelo calendário com um dia útil a menos de novembro, quando houve dois feriados nacionais: Finados, no dia 2, e Proclamação da República, 15. Assim como em outubro, o ritmo diário de vendas se manteve acima de 10 mil veículos - 10,6 mil unidades precisamente.

O balanço foi divulgado hoje pela Fenabrave, a entidade que representa as concessionárias. Restando apenas o resultado de dezembro, o mercado de veículos mostra crescimento de 9,1% no acumulado desde o início do ano, período no qual 2,06 milhões de unidades foram vendidas.