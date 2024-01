Fenabrave: Vendas de motos sobem 5,9% em novembro ante novembro de 2022

As vendas de motos tiveram crescimento de 5,9% no mês passado, quando comparadas a novembro de 2022. No total, 130,5 mil motos foram vendidas, o que representa uma queda de 5,2% na margem - ou seja, frente a outubro, mês que teve, nacionalmente, um dia a mais de venda.

O balanço foi divulgado pela Fenabrave nesta segunda, 4, associação que representa as concessionárias. No acumulado desde o início do ano, 1,45 milhão de motos foram vendidas no País, 17,8% a mais do que nos onze primeiros meses de 2022.

O desempenho reflete a expansão dos serviços de entrega (delivery) e a busca dos consumidores por veículos não só mais baratos, mas também mais econômicos no consumo de combustível.