Bolsas indianas renovam recordes após vitória de partido do primeiro-ministro em eleições

As bolsas de Mumbai renovaram máximas históricas nesta segunda-feira, 4, após o partido do primeiro-ministro da Índia, Narendra Modi, obter importantes vitórias em eleições locais no domingo, 3.

O índice Nifty 50 fechou em alta de 0,67%, aos 20.267,90 pontos, enquanto o BSE Sensex avançou 2,05%, aos 68.865,12. As duas referências tocaram níveis recordes, de acordo com a Reuters.

O Partido Bharatiya Janata (Partido do Povo Indiano) venceu em três dos quatro pleitos estaduais realizados ontem, em uma disputa que contrapôs a legenda de Modi com os principais nomes da oposição. Mais de 160 milhões de pessoas estavam aptas a votar.