Bolsas da Europa operam sem sinal único, à espera de Lagarde, do BCE

Às 11h, Lagarde discursa durante evento em Paris, e investidores aguardam mais pistas sobre os próximos passos da política monetária do BCE. Na avaliação do ING, Lagarde deve manter o equilíbrio entre as alas do BCE, ao sugerir que ainda há possibilidade de elevação dos juros na zona do euro. Mais cedo, o vice do BCE, Luis de Guindos, alertou para o ritmo ainda robusto do aumento dos salários, que pode influir na inflação adiante.

Às 8h30, Swati Dhingra, integrante do conselho do Banco da Inglaterra (BoE, na sigla em inglês), participa em evento sobre estratégias econômicas. Na sexta-feira, a Fitch reafirmou o rating AA- do Reino Unido, com perspectiva negativa, e citou em comunicado o quadro de dívida pública elevada e incertezas nas relações com a União Europeia, desde a saída do país do bloco (Brexit). Para a Fitch, a consolidação fiscal do país é algo incerto, diante do crescimento mais fraco e da inflação persistente.

Às 6h52, a Bolsa de Londres operava em baixa de 0,44%, Frankfurt subia 0,03%, Paris caía 0,30%, Milão recuava 0,21% e Lisboa avançava 0,64%. No câmbio, o euro caía a US$ 1,0878, quase estável, e a libra recuava a US$ 1,2676.