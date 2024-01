Receita libera lote residual do Imposto de Renda; veja como receber

Jornalista no OPOVO

Samuel Pimentel Jornalista no OPOVO

Após cinco lotes regulares de restituição, está liberada nova rodada de pagamentos do IR 2023

A Receita Federal liberou o primeiro dos lotes residuais do Imposto de Renda Pessoa Física 2023. Mais de R$ 762 milhões foram liberados para mais de 358 mil contribuintes. O Dei Valor mostra como consultar e receber os valores.

Confira:

Serviço

Programa Dei Valor

Canal do O POVO no YouTube e TikTok do O POVO

Quando: domingo às 14h

