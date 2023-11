Veja os principais pontos da Reforma Tributária aprovada no Senado

Ao todo, a proposta recebeu cerca de 830 emendas durante a discussão no Senado Crédito: Jonas Pereira/Agência Senado

O Senado aprovou nos dois turnos, por 53 a 24, o texto-base para a reforma tributária, que estabelecerá novas regras para a cobrança de impostos sobre o consumo no Brasil. Por se tratar de uma Proposta de Emenda à Constituição (PEC), era necessário que pelo menos 49 senadores votassem a favor. Agora, o texto voltará para a Câmara dos Deputados, visto que alterações foram feitas pelo Senado. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine Ao todo, a proposta recebeu cerca de 830 emendas durante a discussão no Senado. Destas, parte foi acatada no próprio relatório de Braga. Outras seis foram incorporadas em plenário, como a que amplia as exceções à alíquota padrão do futuro Imposto sobre Valor Adicionado (IVA).

Imposto sobre Bens e Serviços (IBS)

Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS)

Imposto Seletivo (IS)

A CBS (federal) e o IBS (estadual e municipal), que tributam o consumo, são formas de Imposto sobre Valor Agregado (IVA), que incide apenas nas etapas do comércio que geram novo valor ao produto ou serviço e assim evita cobranças sobre impostos já pagos. Já o Imposto Seletivo funcionará como uma espécie de “taxa extra” sobre bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. É o caso de cigarros e de bebidas alcoólicas. Reforma Tributária: como fica a cesta básica?

A manutenção de produtos com zero incidência de impostos também foi assegurada no Senado, mas sem a lista de quais seriam esses artigos, que devem ser estabelecidos por uma lei complementar.

O relator Eduardo Braga ainda assegurou a existência de uma cesta ampliada, com alimentos que contarão com alíquota reduzida de 60%. Reforma Tributária: haverá uma transição para evitar perdas de arrecadação Para não criar perdas na arrecadação a estados e municípios, foram feitas fases de transição: 2026: alíquota teste de 0,9% para CBS e 0,1% para o IBS



2027: extinção de PIS e Cofins. CBS efetivada plenamente. IBS continua com 0,1%



De 2029 a 2032: redução das alíquotas do ICMS e do ISS ao mesmo tempo que se eleva o IBS. Sem percentuais definidos ainda



2033: fim do ICMS e do ISS e vigência plena do novo modelo de tributação

Reforma Tributária: setores vão ter alíquotas reduzidas A reforma garante ainda um corte de 60% nos tributos para 13 setores produtivos. Com isso, será cobrado deles 40% do IBS e do CBS. Os setores contemplados são: