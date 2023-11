Sistema bancário permanece com liquidez confortável, avalia BC

O Relatório de Estabilidade Financeira (REF) do primeiro semestre de 2023, divulgado nesta quinta-feira, 9, pelo Banco Central, avalia que o sistema bancário permanece com liquidez confortável para manter a estabilidade financeira, sem alterações relevantes em relação ao documento anterior, referente a dezembro do ano passado.

"Nas captações, persistiram as tendências de aumento de instrumentos com isenção tributária, de convergência das taxas praticadas entre os segmentos bancários e de ganho de participação das IFs de menor porte. Estas duas últimas são parcialmente explicadas pelas captações intermediadas, por meio de clientes de plataformas de investimento", destacou o BC.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

O REF considera ainda que a base de capital do sistema financeiro permanece sólida. De acordo com a autoridade monetária, a estrutura de capital também está mais homogênea entre os segmentos de bancos e a margem de capital regulatório não é uma restrição para a expansão da oferta de crédito de forma sustentável.