Entenda a proposta do Governo Federal para o marco legal do hidrogênio verde

O texto é resultado das discussões realizadas pelo Comitê Gestor do Programa Nacional do Hidrogênio (Coges-PNH2) ao longo dos últimos dois meses

A diretora do Departamento de Transição Energética, Mariana Espécie, apresentou as principais características da proposta .

O texto é resultado das discussões realizadas pelo Comitê Gestor do Programa Nacional do Hidrogênio (Coges-PNH2) ao longo dos últimos dois meses e foi relatado na última terça-feira, 7.

O Ministério de Minas e Energia (MME) apresentou a proposta de Projeto de Lei do Governo Federal para o marco legal do hidrogênio no Brasil ao Grupo de Trabalho de Transição Energética do Conselho Econômico Social Sustentável (CDESS), popularmente conhecido como "Conselhão".

"Consideramos a perspectiva da certificação do hidrogênio o ponto de partida para o desenvolvimento da economia do hidrogênio no país”, destacou a representante do MME.

"A proposta aqui apresentada segue as melhores práticas adotadas internacionalmente e representa aquilo que consideramos ser o mais adequado para o Brasil se posicionar no mercado global de hidrogênio, trazendo a credibilidade e a transparência necessárias para que esse produto seja comercializado", completou.

Com foco na regulamentação do processo de certificação do hidrogênio, a minuta proposta pelo Coges-PNH2 propõe a criação do Sistema Brasileiro de Certificação de Hidrogênio (SBCH2) e estabelece a estrutura, a governança e as competências dos órgãos que farão parte desse sistema.

Além disso, o texto também estabelece diretrizes para a exploração e produção do hidrogênio natural (também conhecido como geológico) em território nacional.

Esta definição do marco legal-regulatório para o hidrogênio, inclusive, é uma das prioridades do Plano Trienal 2023-2025 do Programa Nacional do Hidrogênio (PNH2).