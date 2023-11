Com riscos à perspectiva de inflação, é prematuro discutir cortes de juros, diz Guindos, do BCE

O vice-presidente do Banco Central Europeu (BCE), Luis de Guindos, disse que é prematuro discutir possíveis cortes de juros, uma vez que ainda há riscos à perspectiva da inflação na zona do euro.

Em entrevista ao jornal esloveno Finance, Guindos disse que aumentos dos preços de energia, o enfraquecimento do euro e o avanço dos custos unitários do trabalho são ameaças em potencial à trajetória dos preços ao consumidor no bloco.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Em outubro, a taxa anual da inflação ao consumidor da zona do euro desacelerou a 2,9%, mas permanecia bem acima da meta oficial de 2% do BCE.