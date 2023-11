Vendas do varejo sobem 0,8% no 3º trimestre ante 2º trimestre, mostra IBGE

As vendas do comércio varejista subiram 0,8% no terceiro trimestre ante o segundo trimestre deste ano, informou nesta quarta-feira, 8, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). O resultado sucede avanços de 1,9% no primeiro trimestre e de 0,1% no segundo trimestre, na comparação com o trimestre imediatamente anterior.

Na comparação com o terceiro trimestre de 2022, as vendas do varejo tiveram alta de 2,7% no terceiro trimestre deste ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Quanto ao varejo ampliado - que inclui as atividades de material de construção, veículos e atacado alimentício -, as vendas ficaram estáveis (0,0%) no terceiro trimestre ante o segundo de 2023. O resultado sucede aumentos de 2,7% no primeiro trimestre e de 0,1% no segundo trimestre, na comparação com o trimestre imediatamente anterior.