Tributária: Haddad confia em promulgação neste ano e diz que proposta tem nota 7,5 com louvor

O ministro ainda pontuou que o novo sistema ainda pode receber um '10' em razão do dispositivo que prevê a revisão a cada quatro anos das exceções de tributação previstas no texto. "Mas ela tem dispositivo que pode transformá-la em nota 10, que é a cada quatro anos vai fazer revisão das exceções, isso tudo vai ajudar o País a encontrar o equilíbrio entre os setores (...) Quando a técnica encontra a Política, o resultado final é satisfatório. Nesse encontro, conjugação de esforços, aprimoramos muito", afirmou o ministro.

"Conforme eu disse, estamos saindo de um sistema tributário nota 2, não para um sistema tributário nota 10, porque teve que haver muita discussão e acordo para chegar a esse resultado. Mas certamente, se promulgar, estaremos numa situação bastante mais confortável que estamos hoje. Essa PEC merece uma nota 7,5 com louvor", disse à imprensa após a aprovação da reforma em primeiro turno no Senado.

Haddad ainda avaliou que, embora a PEC ainda precise voltar para a Câmara após as alterações feitas no Senado, a discussão será mais fácil a partir de agora. "Fica o agradecimento a Braga, a Pacheco, Aguinaldo. A Câmara vai analisar as propostas que vieram do Senado, mas agora a discussão é muito mais fácil de ser feita, é incorporar ou não, e poder promulgar. Eu acredito que seja possível a promulgação ainda nesse ano, apesar da volta para a Câmara, penso que Aguinaldo já está afiado para mexer ou não no texto", afirmou Haddad, segundo quem ainda os destaques apresentados pelos senadores teriam poucas chances de prosperar, embora a apresentação pelos parlamentares seja "legítima".