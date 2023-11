Senado aprova destaque que transforma Fundo do AM para atender outros Estados do Norte

O acordo firmado pelo relator, Eduardo Braga (MDB-AM), foi no sentido de aceitar a emenda apresentada pelo líder do Republicanos, Mecias de Jesus (RR).

Foram 68 votos favoráveis e apenas um contrário, que foi posteriormente corrigido pela senadora Teresa Leitão, do PT, e admitido pelo presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG).

O Senado aprovou, por unanimidade, um destaque que amplia o Fundo de Sustentabilidade e Diversificação Econômica do Estado do Amazonas para atender os Estados da Amazônia Ocidental e o Amapá. A votação aconteceu após acordo firmado entre o governo e a oposição.

Com isso, o fundo passará a se chamar Fundo de Desenvolvimento Sustentável dos Estados da Amazônia Ocidental e do Amapá. Os recursos serão da União e o objetivo será fomentar o desenvolvimento e a diversificação de suas atividades econômicas. Inicialmente, o fundo teria como objetivo contemplar apenas o Estado do Amazonas.

Braga tentou fazer a modificação ainda durante a votação do texto-base em primeiro turno, em uma tentativa de angariar mais votos a favor da proposta, mas o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), rejeitou a possibilidade e indicou que, àquele estágio, não seria mais possível modificar o texto analisado.