Reforma Tributária: entenda o que muda com a aprovação da CCJ

O relatório da reforma tributária deve ser votado nesta quarta-feira, 8, no plenário do Senado. Ao todo, serão realizados dois turnos de votação e, em cada um deles, é preciso do aval de, pelo menos, 49 dos 81 senadores.

Caso seja aprovada em plenário, a proposta será devolvida à Câmara para que estes votem sobre os pontos alterados no Senado Federal.

Isso porque nesta terça-feira, 7, a Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado aprovou, por 20 votos a 6, o texto-base da reforma tributária sobre o consumo. Em seguida, foram votadas cinco emendas de destaque, mas nenhuma delas foi aprovada.