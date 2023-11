Petrobras deve distribuir R$ 17,2 bi em dividendos no 3º trimestre, diz Ineep

O Instituto de Estudos Estratégicos de Petróleo, Gás Natural e Bicombustíveis (Ineep) estima que a Petrobras vai distribuir R$ 17,2 bilhões (US$ 3,5 bilhões) a acionistas na forma de dividendos neste terceiro trimestre. A companhia divulga o balanço financeiro do período na quinta-feira, 9, após o fechamento do mercado.

A instituição de pesquisa projeta um lucro de R$ 26,2 bilhões no período para a Petrobras, que levaria a uma geração de caixa operacional de cerca de R$ 51,6 bilhões, resultado das entradas e saídas de caixa relacionadas às atividades operacionais.

Com essa geração de recursos, o Ineep estima um Fluxo de Caixa Livre - diferença entre geração de caixa livre e gastos com investimentos imobilizados e intangíveis - da ordem de R$ 38,1 bilhões no trimestre, uma queda de 28% em relação ao mesmo período de 2022.