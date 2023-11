Não há razões para esperar profunda e prolongada recessão na zona do euro, diz Donohoe

O presidente do Eurogrupo, Paschal Donohoe, reconheceu que a economia da zona do euro perdeu ímpeto recentemente, mas disse não ver razões para esperar uma "profunda e prolongada" recessão. "A inflação está caindo e o mercado de trabalho é resiliente", diagnosticou, em coletiva de imprensa, após reunião do grupo, que reúne os ministros das finanças da região.

Donohoe acrescentou que os países do bloco seguem em discussões sobre as reformas para a estrutura fiscal unificada. Segundo ele, a expectativa é de que uma declaração seja acertada no próximo encontro, que está marcado para dezembro.

O comissário de economia da União Europeia (UE), Paolo Gentiloni, também disse ver sinais de força econômica na zona do euro.