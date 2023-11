Moody's prevê forte recessão na Argentina e inflação no pico de 275% ao ano em 2024

A Moody's avalia que a pressão inflacionária deve seguir forte na Argentina e que a economia do país deverá encolher 3,5% em 2023 e 2,5% em 2024, antes de regressar a um crescimento "morno" em 2025. A agência prevê que a inflação anual acelere a 275% no ano que vem, à medida que um "ciclo vicioso" de expectativas desancoradas, depreciação cambial e importação de inflação toma posse.

"Esperamos que a crise econômica da Argentina se aprofunde, uma vez que a inação do governo para reduzir os desequilíbrios está levando a um ambiente econômico cada vez mais insustentável", diz a Moody's em relatório.

Segundo análise, a estabilização da economia parece cada vez mais difícil e dependerá "crucialmente" das políticas do novo governo, que será escolhido no próximo dia 19 de novembro, na disputa presidencial entre o governista Sergio Massa e o ultralibertário Javier Milei. "Independentemente do resultado, esperamos que a nova administração enfrente enormes dificuldades na correção dos desequilíbrios fiscais e externos que sustentam os enormes desafios econômicos do país", comenta.