Moody's eleva projeção de alta do PIB do Brasil em 2023, a 3,0%, e em 2024, a 2,0%

A Moody's elevou a previsão para o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil em 2023, de 2,3% para 3,0%, e em 2024, de 1,5% para 2,0%, com a revisão impulsionada "pelo desempenho descomunal de seu setor agrícola no primeiro trimestre e crescimento sólido nos setores de serviços e industrial no segundo trimestre". Para 2025, a expectativa de crescimento também é de 2%.

A agência de avaliação de risco de crédito avalia que o Banco Central do País deverá seguir afrouxando gradualmente sua política monetária restritiva, em meio ao alívio das pressões inflacionárias, mas alerta que as taxas de juros reais deverão seguir elevadas no próximo ano.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Segundo análise, os planos de investimento em infraestruturas poderão aumentar o crescimento a longo prazo, "embora o seu impacto demore a se materializar e dependa da superação das restrições fiscais e da atração do investimento privado".