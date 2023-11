Lula e governo têm 'compromisso com a questão de natureza fiscal', afirma Alckmin

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, afirmou que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva tem compromisso com a natureza fiscal, dias após o chefe do Executivo afirmar que "dificilmente chegaremos à meta zero até porque não queremos fazer corte de investimentos e de obras". "O presidente Lula e o governo do presidente Lula têm compromisso com a questão de natureza fiscal", afirmou Alckmin a jornalistas nesta quarta-feira, 8.

De olho na meta fiscal, o vice-presidente citou a reforma tributária, aprovada na terça-feira, 7, pela Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado, e disse estar otimista com aprovação da matéria no Congresso.

"Estamos extremamente otimistas com a aprovação da reforma tributária, acho que está indo bem", comentou Alckmin.