Governadores do Sul e Sudeste criticam texto da tributária e apelam por voto contrário

Governadores do Sul e Sudeste criticaram o texto da reforma tributária que será votado no plenário do Senado nesta quarta-feira, 8, e cogitam pedir mudanças no projeto ou o voto contrário de seus senadores. As declarações foram feitas após o grupo do Consórcio de Integração Sul e Sudeste (Cosud) se reunirem com o ministro da Fazenda, Fernando Haddad.

"A reforma tributária da forma como saiu da Câmara dos Deputados, embora pudesse ter alguns questionamentos, era mais palatável aos Estados do Sul e Sudeste. O relatório do senador Eduardo Braga (MDB-AM) apresenta medidas que geral especial desconforto aos nossos Estados", afirmou o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), que preside o Cosud. "Estamos conversando com os senadores para não permitir que a reforma avance da forma como está", disse.

Esse discurso foi reiterado pelo governador do Paraná, Ratinho Jr (PSD). "Do jeito que está, a reforma desconstrói o que foi construído na Câmara e trouxe equilíbrio. A reforma tributária tem como missão acabar ou zerar a guerra fiscal, mas o texto atual aumenta a guerra fiscal entre os estados. Entendemos que como está no Senado não deve andar essa reforma tributária, seria um retrocesso ao Brasil. Vamos pedir aos senadores que representam cada estado para que votem contra, porque isso vai contra os interesses dos estados", disse.