Fed/Cook: economia está razoavelmente resiliente, mas monitoramos riscos e choques econômicos

Cook também comentou que o atraso de bancos centrais para reagir ao salto da inflação não ocorreu por "subestimar o comércio internacional e as taxas de frete", mas por subestimar as cadeias de oferta. A dirigente frisou que BCs não podem antecipar movimentações de mercado. "Precisamos esperar e monitorar", pontuou.

A diretora do Federal Reserve (Fed), Lisa Cook, afirmou nesta quarta-feira, 8, que a economia dos Estados Unidos está razoavelmente resiliente, mas que dirigentes estão considerando riscos de juros elevados ou de choques econômicos. "Qualquer choque - por exemplo, conflitos geopolíticos - podem ampliar as incertezas relacionadas ao desenvolvimento da economia", disse ela, durante painel da Conferência sobre Sistema Financeiro de 2023.

Em discurso antes do painel, a dirigente não abordou pontos de política monetária. Cook concentrou seus comentários no sistema financeiro dos EUA, ressaltando que o setor bancário americano estabilizou desde os estresses de março e tem "capital e liquidez amplos para suportar choques". Ela ressaltou que o Fed continua monitorando sinais de renovação dos estresses, diante de riscos de pressões inflacionárias, juros elevados e tensões geopolíticas, a exemplo da guerra na Ucrânia e dos conflitos no Oriente Médio.