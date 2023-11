Eletrobras reverte prejuízo e registra lucro líquido de R$ 1,476 bilhões no 3º trimestre

A Eletrobras encerrou o terceiro trimestre de 2023 com lucro líquido de R$ 1,476 bilhão, revertendo o prejuízo de R$ 88 mil apurado no mesmo intervalo de 2022. No acumulado em nove meses, o lucro totaliza R$ 3,501 bilhões, 15% abaixo dos R$ 4,117 bilhões do mesmo período do ano passado.

O lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações (Ebitda) alcançou R$ 4,815 bilhões entre julho e setembro, com alta de 99%. Em nove meses, o aumento é de 60%, para R$ 15,96 bilhões.

Já o Ebitda recorrente somou R$ 4,56 bilhões no trimestre, o que corresponde a um aumento de 42% na comparação anual, totalizando 15,61 bilhões de janeiro a setembro, alta de 13%. O Ebitda regulatório recorrente, por sua vez, somou R$ 6,249 bilhões entre julho e setembro, valor 51% maior que o apurado um ano antes. No acumulado do ano, o Ebitda regulatório recorrente cresceu 27%, para R$ 16,9 bilhões.