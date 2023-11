Eletrobras: após registro de volatilidade no PLD em setembro, preços da energia subiram 20%

O registro de volatilidade no preço spot da energia - tecnicamente conhecido como preço de liquidação das diferenças (PLD) - a partir do fim de setembro, em meio à onda de calor no País, provocou um aumento nos preços de energia para contratos de suprimento ao longo dos próximos anos, comentou nesta quarta-feira, 8, o vice-presidente Financeiro e de Relações com Investidores da Eletrobras, Eduardo Haiama.

De acordo com ele, o preço da energia subiu cerca de 20% para os próximos três anos, e apresentou uma elevação um pouco menos em 2027, refletindo uma reprecificação tendo em vista a volatilidade "que não estava sendo precificada".

"Havia expectativa de mercado de PLD mínimo este ano, 2024 e talvez 2025", disse durante videconferência com analistas e investidores. Ele apresentou um gráfico que mostra o marco de 25 de setembro, quando houve uma forte oscilação do PLD diário no intraday, após o qual os preços futuros de energia passaram a se valorizar. Na visão de Haiama, isso mostra que, apesar da sobreoferta, "o sistema, dada característica atual, está bem mais volátil".