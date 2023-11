Detran realiza leilão com automóveis, motos e sucatas; veja como fazer

Ao todo, serão ofertados 763 lotes com lances iniciais entre R$ 50 e R$ 500

Quanto aos lotes de sucata, estes só podem ser arrematados por sucateiros (pessoa jurídica) cadastrados previamente no Detran-CE.

Já nesta quinta e sexta-feira, dias 9 e 10 de novembro, será possível realizar visitação presencial , das 8h às 16h, no pátio do leiloeiro.

O Departamento Estadual de Trânsito do Ceará ( Detran-CE ) vai realizar um leilão virtual de 13 a 17 de novembro, em Fortaleza. Ao todo, serão ofertados 763 lotes, entre automóveis , motocicletas e sucatas, com lances iniciais entre R$ 50 e R$ 500.

Quem estiver interessado em participar, deve realizar a inscrição no site do leiloeiro credenciado da Montenegro Leilões.

O arrematante receberá o veículo adquirido sem nenhum débito anterior ao leilão, tendo a responsabilidade de efetuar apenas o mesmo procedimento de um veículo comprado em concessionária, como taxa de transferência, vistoria e confecção de placas.

Todos os veículos do leilão foram recolhidos pelo órgão por circularem irregularmente em via pública. O Código de Trânsito Brasileiro (CTB) determina que órgãos de trânsito façam leilões de veículos recolhidos, quando não são resgatados pelos proprietários, em 60 dias.

Além disso, o órgão estadual de trânsito ressalta que não encaminha nenhum tipo de conteúdo em aplicativos de mensagens como WhatsApp ou e-mail.

"Desconfie de sites falsos e ofertas com preços e lances iniciais muito abaixo do que normalmente é praticado no mercado de leilões e não realize nenhum tipo de pagamento antecipado."