Criptomoedas: bitcoin sobe e atinge nível mais alto em 18 meses

De acordo com analistas do grupo de pesquisa de mercado de criptoativos Glassnode, a pressão na oferta também contribui para a alta de preços do bitcoin, visto que há mais detentores de longo prazo do ativo, e também com o halving que acontece no próximo ano no radar de investidores. O halving descreve o evento em que a recompensa paga para mineração do bitcoin é cortado à metade.

"Com o halving esperado em abril e o impulso positivo em torno de um ETF nos EUA, os próximos meses parecem ser emocionantes para os investidores em bitcoin" afirma o grupo, que também destaca o nível de inatividade da moeda, que mede os detentores de longo prazo, e está atingindo níveis historicamente altos.

Também hoje, circularam notícias de que a corretora FTX negocia com três grandes companhias, que têm interesse em colocá-la de volta em funcionamento a partir do ano que vem.

*Com informações da Dow Jones Newswires