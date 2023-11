Appy sobre Tributária no Senado: 'Preferia placar mais folgado, mas sempre foi com segurança'

O secretário extraordinário do Ministério da Fazenda para a reforma tributária, Bernard Appy, comemorou nesta quarta-feira, 8, a aprovação da proposta no Senado. O economista disse que preferia um placar mais folgado, mas que "sempre foi com segurança". O clima no plenário até segundos antes de o painel mostrar a contagem dos votos, contudo, era de tensão entre governistas. A reforma passou em primeiro turno com margem apertada: 53 votos a favor e 24 contra. Eram necessários no mínimo 49 votos.

Appy acompanhou de perto a votação da reforma hoje no plenário do Senado, conversou com senadores e chegou a debater com o governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro (PL). O placar apertado foi resultado da mudança de posição de vários parlamentares de centro nos últimos dias. O ex-presidente Jair Bolsonaro pressionou aliados a votarem contra a reforma. E governadores do Sul e do Sudeste criticaram o texto, pediram mudanças e ameaçaram também pedir votos contrários.

"Preferia um placar mais folgado, mas sempre foi com segurança", disse o secretário, a jornalistas, no plenário do Senado. Appy evitou se posicionar sobre as mudanças feitas na reforma pelos senadores e lembrou que é a primeira vez desde a Constituinte que as duas casas legislativas do Congresso aprovaram uma mudança tão profunda no sistema tributário brasileiro.