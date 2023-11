TIM e Ambev firmam parceira que dá bônus na compra de bebida a cada recarga do celular

"É uma oportunidade de união de duas empresas grandes tentando aumentar o engajamento dos clientes e a inovação no mercado", afirmou o vice-presidente comercial da TIM Fábio Avellar, que apresentou a novidade durante reunião da companhia com investidores e analistas.

A parceria passou a ser testada nesta semana em formato piloto, válido para algumas regiões apenas. O lançamento nacional está previsto para o começo de 2024, com uma campanha publicitária de grande porte.

A TIM e a Ambev fecharam uma parceria em que os clientes dos planos pré-pagos de celular que fizerem recargas receberão um desconto, na forma de cashback , ao comprar bebidas por meio do aplicativo Zé Delivery.

"Essa é uma grande oportunidade de aquisição de novos consumidores para o Zé Delivery. E eu também acredito que as nossas marcas podem ajudar a fidelizar os clientes da TIM", disse o vice-presidente Comercial da Ambev, Eduardo Lacerda, em vídeo publicado no evento da operadora. "Eu vejo essa iniciativa como o primeiro passo de uma parceria que pode ser muito maior no futuro."

O Zé Delivery é o aplicativo que oferece serviço de entrega de bebidas geladas da Ambev a preços competitivos com os de supermercados. O negócio já representa 3% do volume vendido da Ambev no País.

A nova parceria da TIM faz parte de um conjunto de iniciativas que visam usar a sua base de 61 milhões de clientes de celular como vitrine para serviços de outros segmentos em troca de uma participação na receita ou no negócio como um todo. A rede de parcerias também tem o banco C6 e a empresa de planos de saúde Cartão de Todos.