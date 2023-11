Susep lança sistema de consulta de seguros

A Superintendência de Seguros Privados (Susep) lançou nesta terça-feira, 7, um sistema de consulta de seguros. É algo similar ao Registrato do Banco Central: na plataforma, o consumidor pode consultar todos os seguros que estão registrados em seu nome, independente do ramo ou da seguradora.

O acesso à plataforma é feito através da conta gov.br, do governo federal. O sistema estará disponível para o público geral a partir da próxima segunda-feira, 13, e a Susep espera que ajude a coibir abusos ao direito do consumidor, e que auxilie na supervisão do mercado.

"Para o segurado, é a própria possibilidade de ele gerenciar as suas relações econômicas. No mercado, há situações em que há seguros contratados que o segurado sequer fez a contratação", disse em coletiva de imprensa o chefe do órgão regulador, Alessandro Octaviani.