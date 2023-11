PPI da zona do euro cai 12,4% na comparação anual de setembro, menos do que o esperado

O índice de preços ao produtor (PPI, na sigla em inglês) da zona do euro caiu 12,4% em setembro ante igual mês do ano passado, acelerando a queda em relação ao declínio anual de 11,5% de agosto, segundo dados publicados hoje pela Eurostat, como é conhecida a agência oficial de estatísticas da União Europeia. Analistas consultados pela FactSet previam recuo anual um pouco maior em setembro, de 12,5%. Já na comparação mensal, o PPI do bloco subiu 0,5% em setembro, contrariando a projeção da FactSet, de queda de 0,5%. Excluindo-se os preços de energia, que tendem a ser voláteis, o PPI da zona do euro caiu 0,1% em setembro ante agosto, mas registrou alta de 0,5% no confronto anual.