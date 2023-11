Petróleo fecha em queda superior a 4%, com dólar alto e sinais de fraqueza na China e Europa

O petróleo fechou com queda superior a 4% nesta terça-feira, 7, pressionado por sinais de fraqueza na China e na Europa - que reacendem temores de demanda global reduzida - e pela valorização do dólar. As preocupações com uma desaceleração da economia mundial se sobrepõem à perspectiva de aperto no mercado, mesmo com a extensão do corte de oferta russo e saudita e com a continuidade da guerra no Oriente Médio.

Na New York Mercantile Exchange (Nymex), o petróleo WTI para dezembro fechou em baixa de 4,26% (US$ 3,45), a US$ 77,37 o barril. Enquanto isso, o Brent para janeiro, negociado na Intercontinental Exchange (ICE), caiu 4,19% (US$ 3,57), a US$ 81,61 o barril.

"Dados que confirmam que as economias estão em dificuldades sob a pressão de taxas de juro elevadas - que não se espera que baixem tão cedo - podem ter contribuído para que o petróleo revertesse os seus ganhos", afirmou o analista Craig Erlam, da Oanda. Por isso, na sua visão, não é nenhuma surpresa que a Arábia Saudita e a Rússia continuem comprometidas com a restrição à sua oferta até o fim de ano.