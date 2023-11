Nissan dobra plano de investimentos no Brasil para R$ 2,8 bi com 2 novos SUVs e motor turbo

A Nissan anunciou nesta terça-feira que vai produzir dois novos utilitários esportivos (SUVs, na sigla em inglês) em sua fábrica em Resende, no sul do Rio de Janeiro. A adaptação da unidade aos novos modelos mais do que dobra, para R$ 2,8 bilhões, o plano de investimentos da marca japonesa no Brasil até 2025, que antes era de R$ 1,3 bilhão. Os novos investimentos contemplam também a montagem em Resende de motores turbo que vão equipar carros da marca.

Um dos dois modelos será a nova geração do Nissan Kicks. Na cerimônia do anúncio dos novos investimentos na fábrica de motores que integra o complexo industrial, o presidente e CEO da Nissan, Makoto Uchida, disse que a montadora, com o aumento da produção, vai gerar empregos não apenas em suas fábricas, mas também em fornecedores, contribuindo ao desenvolvimento do Brasil e da América do Sul.

"Estamos atentos à transformação global, mas confiantes de que a Nissan seguirá avançando e que o Brasil e a América do Sul terão um papel de liderança nesse crescimento", declarou Uchida diante do governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro, que participou do evento.