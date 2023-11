Juro do rotativo do cartão cai para 441,1% ao ano em setembro, mostra BC

Tema de fortes debates atualmente, o juro médio total cobrado pelos bancos no rotativo do cartão de crédito caiu 4,4 pontos porcentuais de agosto para setembro, informou nesta terça-feira, 7, o Banco Central. A taxa passou de 445,5% para 441,1% ao ano.

No caso do parcelado, o juro passou de 194,6% para 193,8% ao ano entre agosto e setembro. Considerando o juro total do cartão de crédito, que leva em conta operações do rotativo e do parcelado, a taxa passou de 101,5% para 101,4%.

A modalidade emergencial de crédito está no centro das discussões econômicas e políticas do País neste momento devido às taxas mais caras do mercado.