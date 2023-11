Inflação benigna permite BC cortar taxa de juro mesmo com turbulência externa, diz Galípolo

O diretor de Política Monetária do Banco Central (BC), Gabriel Galípolo, disse nesta terça-feira, 7, que a correlação de variáveis mais benignas na economia brasileira é que vem permitindo que, ainda que com o cenário internacional mais adverso, se produzam estes cortes na taxa Selic gradativamente, com devida parcimônia e serenidade para ir analisando qual é a reação e como vai se comportar a economia internacional.

A afirmação foi realizada no 4º Summit do Sindicato das Empresas de Serviços Contábeis de São Paulo (Sescon-SP), que teve como tema "Perspectivas econômicas e o impacto para o futuro do País".

Ao se referir ao "foward guindance", ao que se fará para frente, Galípolo disse que costuma ser um esporte de altíssimo risco para autoridade de países emergentes e em especial em um cenário de tamanha instabilidade. "A gente já foi bastante corajoso em escrever ali na ata que este é o espaço de corte para as próximas reuniões, no plural. A gente já se aventurou bastante neste esporte, que é fazer qualquer sinalização neste sentido e com as ressalvas que estes passos dependerão dos desdobramentos do cenário, desde que os cenários que a gente está imaginando", disse.