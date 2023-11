Haddad defende 'fechar o gap de déficit público combatendo desperdício tributário'

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, defendeu nesta terça-feira, 7, que o Brasil precisa "fechar o gap do déficit público combatendo o desperdício tributário". Como parte do pacote para ampliar receitas no próximo ano, pela zeragem do saldo negativo das contas públicas, a equipe econômica tenta aprovar no Legislativo medidas para sanar o que a Fazenda vê como burlas tributárias que corroeram a base fiscal do País nos últimos anos.

"Temos agenda até o fim do ano pesada no Congresso, que visa a preservar a reforma tributária, porque está dito que ela será neutra do ponto de vista arrecadatório, mas precisamos fechar o gap do déficit público combatendo o desperdício tributário, que enriquece rico e empobrece o pobre", disse Haddad.

Ele pontuou que os mecanismos de amparo social criados no passado recente precisam ser bancados com "sustentabilidade fiscal".