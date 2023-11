Governo Federal lança campanha e mostra saída de 1,3 milhão de cearenses da pobreza

O dado é fundamentado em um estudo realizado pelo professor Daniel da Mata (FGV) e pelo diretor adjunto de Estudos Sociais do IPEA, Rafael Osório. Crédito: Samuel Setubal

A partir deste mês, o Governo Federal divulga campanha “Brasil no Rumo Certo”, na televisão e nas redes sociais. A União apresentará o impacto das ações do governo no País e, para o Ceará, dentre os dados, o destaque para a saída de 1,3 milhão de cearenses saíram da linha dea pobreza, devido ao impacto do Bolsa Família, programa de transferência de renda do Brasil. Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine O dado é fundamentado em um estudo realizado pelo professor Daniel da Mata da Fundação Getúlio Vargas (FGV) e pelo diretor adjunto de Estudos Sociais do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), Rafael Osório.

Com o reforço, a rede de atenção do Estado passa a contar com 1,6 mil profissionais, podendo atender até 5,6 milhões de pessoas. Há também 11 médicos atuando em um Distrito Sanitário Indígena com sede no estado. Já o Brasil Sorridente, política nacional de saúde bucal do Ministério da Saúde, também tem fornecido serviços odontológicos de forma gratuita no Sistema Único de Saúde (SUS). Entre janeiro e agosto, 39 novas equipes foram habilitadas, chegando a 2,4 mil equipes atuando na Bahia. Os serviços são ofertados em Unidades de Saúde Família (USF), Unidades Odontológicas Móveis (UOM), Centros de Especialidades Odontológicas (CEO) e hospitais.