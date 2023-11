Gasolina no Ceará segue em queda e já é a quarta mais barata do Brasil

O litro da gasolina comum passou por mais uma semana de baixa e caiu mais R$ 0,11 no Ceará. De acordo com a pesquisa semanal da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), realizada entre 29 de outubro e 4 de novembro, o preço médio do combustível passou de R$ 5,59 para R$ 5,48, uma queda de 1,96%.

O valor mais baixo da gasolina encontrado pela pesquisa no Ceará foi de R$ 5,17, em um posto em Fortaleza, já o mais alto achado pela ANP foi foi visto em Juazeiro do Norte, a R$ 6,49, cidade que também registra o maior valor médio do Estado, a R$ 6,46.

Os resultados da última semana colocaram o Ceará com a quarta gasolina mais barata do Brasil no valor médio, e a terceira do Nordeste. O Estado só fica atrás de Piauí, Goiás e Maranhão, esta última a mais em conta do País, com valor médio de R$ 5,37. A mais cara está no Acre, com o litro comercializado a R$ 6,75.