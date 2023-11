Exportações da China caem 6,4% e importações sobem 3,0% em outubro, na comparação anual

As exportações chinesas caíram 6,4% em outubro, na comparação com o mesmo mês de 2022, informou nesta terça-feira, 7, a Administração Geral das Alfândegas da China. A leitura foi bem pior do que a previsão da FactSet, de queda de 3,7%. O resultado também foi pior do que a perda anual de 6,2% nas exportações em setembro. Já as importações do país subiram 3,0% em outubro, na base anual. O número veio melhor do que a estimativa da FactSet, de queda de 3,5%, e representa uma aceleração em relação ao resultado de setembro, de queda de 6,2% na comparação anual. A balança comercial chinesa apresentou superávit de US$ 56,5 bilhões, abaixo da projeção de US$ 79,1 bilhões.