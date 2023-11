Endividamento das famílias se reduz porque renda cresce mais rápido, diz Rocha, do BC

O recorde da série histórica do Banco Central ocorreu em julho de 2022 (50,1%). Se forem descontadas as dívidas imobiliárias, o endividamento ficou em 30,4% no oitavo mês de 2023, contra 30,2% em julho.

O endividamento das famílias brasileiras com o sistema financeiro fechou o mês de agosto em 48,0%, maior do que em julho (47,8%). Em 12 meses, entretanto, a queda é de 1,7 ponto porcentual.

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central, Fernando Rocha, disse nesta terça-feira, 7, que o endividamento das famílias tem se reduzido em 12 meses porque a renda tem crescido mais rápido que as novas dívidas.

Segundo os dados do BC para o mês de agosto, o comprometimento de renda das famílias com o Sistema Financeiro Nacional (SFN) terminou o mês em 27,5%. Em julho, o porcentual era de 27,6%. O recorde da série foi registrado em junho de 2023, com 28,4%. Descontados os empréstimos imobiliários, o comprometimento da renda se manteve em 25,5% no sétimo mês do ano, mesmo patamar de julho.

Crédito

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central disse que a taxa de crescimento do crédito ampliado está em desaceleração. "O crescimento em 12 meses, que já foi superior a 11% no começo do ano, agora está em 7,1%", destacou.

O saldo do crédito ampliado ao setor não financeiro caiu 0,5% em setembro ante agosto, para R$ 15,467 trilhões. O montante equivale a 147,0% do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil.

O crédito ampliado inclui, entre outras, as operações de empréstimos feitas no âmbito do Sistema Financeiro Nacional (SFN) e as operações com títulos públicos e privados. A medida permite uma visão mais ampla sobre como empresas, famílias e o governo geral estão se financiando, ao abarcar não apenas os empréstimos bancários.

No caso específico de empresas, o saldo do crédito ampliado avançou 1,9% em setembro ante agosto, para R$ 5,458 trilhões. O montante equivale a 51,9% do PIB. "Os títulos têm se mostrado uma fonte adicional, complementar ou mesmo substituta do crédito bancário para as empresas. A participação do mercado de capitais vem crescendo, representando mais de 28% de todo o crédito disponível para pessoas jurídicas", completou Rocha.

Crédito para empresas