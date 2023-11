Dólar recua com exterior e China, em meio a ata do Copom e com Campos Neto no radar

O dólar abriu esta terça-feira, 7, em alta e subiu a R$ 4,9087 (+0,43%) no mercado à vista, em linha com a tendência da divisa americana no exterior. No entanto, a moeda americana passou a cair e registrou mínima a R$ 4,8692 (-0,38%), reagindo a possível ingresso de fluxo comercial após dados mistos da balança comercial da China em outubro, com inesperado aumento das importações que favorece os exportadores brasileiros de produtos básicos que estão atuando na venda no mercado, enquanto as exportações chinesas decepcionaram.

Os investidores ajustam posições em meio à leitura da ata do Copom da semana passada, comentários do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, e na esteira da queda dos retornos dos Treasuries. A inversão do dólar à vista para o terreno negativo há pouco traz pressão à curva de juros futuros.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Para o economista da ASA Investments, Leonardo Costa, a ata da reunião de novembro do Comitê de Política Monetária (Copom) veio neutra em relação ao tom do comunicado da semana passada. A ASA segue projetando um novo corte de 0,50 ponto porcentual na Selic na reunião de dezembro, com o juro básico encerrando 2023 em 11,75%. Para 2024, a projeção da casa também se manteve, com a Selic terminando o ano em 9,5%. "A ata segue indicando cortes (no plural) de 0,50 ponto nas próximas reuniões", escreve Costa em nota.