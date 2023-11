Diretora do Fed diz estar disposta a apoiar nova alta de juros, se melhora em preços parar

Diretora do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Michelle Bowman disse nesta terça-feira, 7, ter apoiado à decisão de manter juros estáveis na semana passada, mas indicou estar disposta a apoiar um novo aumento à frente, sobretudo se os progressos em direção à estabilidade de preços travarem. "Retornar a inflação para o objetivo do Fomc [Comitê Federal de Mercado Aberto, na sigla em inglês] é necessário para assegurar um mercado de trabalho sustentadamente forte e uma economia que funciona para todo mundo", afirmou, em discurso em evento com banqueiros no Estado de Ohio.

A dirigente ponderou que não vê a política monetária em um curso pré-definido e reiterou que as decisões serão tomadas individualmente a cada reunião.

Segundo ela, os juros parecem estar restritivos, em um movimento que apertou as condições financeiras, como manifestado pela escalada dos rendimentos dos Treasuries longos.