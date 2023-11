Desaceleração do crédito está em linha com política monetária, diz BC na ata

A ata do último encontro do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central, divulgada nesta terça-feira, 7, avalia que a desaceleração da concessão de crédito está em linha com a política monetária, ainda contracionista.

O documento destaca uma desaceleração maior no crédito bancário às empresas, aliada a uma recomposição desse financiamento via mercado de capitais. Ainda no crédito para pessoas jurídicas, a ata considera que continua havendo uma "heterogeneidade marcada" entre os setores produtivos tanto nas taxas de juros de concessão quanto nos próprios volumes concedidos.

"Por sua vez, a concessão à pessoa física exibe menor desaceleração e uma recomposição favorecendo as modalidades de baixo custo. Em que pesem as condições monetárias restritivas, enfatizou-se que já se observa a transmissão do ciclo de política monetária esperada pelo mercado para as taxas correntes de novas concessões", completou o Copom.