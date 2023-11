Déficit comercial dos EUA avança 4,9% em setembro, para US$ 61,54 bi

O déficit comercial dos Estados Unidos avançou 4,9% na comparação mensal de setembro, a US$ 61,54 bilhões, segundo dados publicados nesta terça-feira, 7, pelo Departamento do Comércio norte-americano. Analistas consultados pela FactSet previam saldo negativo menor em setembro, de US$ 59,8 bilhões.

Já o déficit da balança de agosto foi revisado para cima, de US$ 58,3 bilhões para US$ 58,66 bilhões.

As exportações dos EUA subiram 2,2% em setembro ante agosto, a US$ 261,11 bilhões, enquanto as importações avançaram 2,7% no período, a US$ 322,66 bilhões.