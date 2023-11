Ciclo de aperto terminará quando inflação estiver em queda sustentada, diz membro do Fed

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano) de Chicago, Austan Goolsbee, afirmou que o ciclo de aperto monetário americano terminará quando a inflação estiver em queda sustentada. Em entrevista à CNBC, Goolsbee demonstrou otimismo com o progresso no combate a inflação, destacando que os preços "tiveram uma das quedas mais rápidas da história" nos últimos meses.

O dirigente defendeu que ainda é possível conquistar um "pouso suave" nos Estados Unidos, sem um grande ponto de inflexão, como queda brusca da inflação ou uma recessão econômica.

Ele destacou que o crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) segue muito acima da tendência, mas que há uma desaceleração necessária do mercado de trabalho. "Atividade econômica está enfraquecendo e precisa enfraquecer para reduzir inflação à meta de 2%", pontuou, frisando que o objetivo primário do Fed é a estabilidade dos preços.