Carlos Vieira toma posse na presidência da Caixa

O novo presidente da Caixa Econômica Federal, Carlos Vieira, tomou posse no comando do banco público nesta terça-feira, 7, de acordo com a instituição. Ele havia sido nomeado na sexta-feira, 3, pelo presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Vieira assumiu o posto após a conclusão dos trâmites internos de governança do banco.

Ex-funcionário da Caixa, o executivo sucede à ex-presidente Rita Serrano, e foi indicado ao cargo por intermédio do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL).