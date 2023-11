Atualização de dados do fluxo cambial da semana passada será feita na quinta, dia 9, informa BC

O Banco Central informou nesta terça-feira, 7, que divulgará mais uma vez com atraso os dados referentes ao fluxo cambial. As estatísticas de movimento de câmbio - que, normalmente, são atualizadas nas quartas-feiras - serão publicadas apenas na quinta-feira, 9, no horário tradicional de 14h30 (de Brasília).

Na ocasião, serão divulgadas as estatísticas do fluxo cambial até o dia 3 de novembro, incluindo os resultados preliminares de outubro.

O Índice de Commodities do Banco Central (IC-Br) do mês passado também faz parte da divulgação.