ANTT oficializa 5º adiamento da publicação do marco regulatório do transporte interestadual

A Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) oficializou no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira, 7, um novo adiamento para a publicação do marco regulatório do Transporte Regular Rodoviário Coletivo Interestadual de Passageiros (TRIP), conforme o Broadcast (sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado) já havia antecipado no dia 3 de outubro.

Esta é a quinta prorrogação da data de divulgação das normas que irão definir o futuro do mercado de viagens rodoviárias, setor sob forte disputa política e que movimenta mais de R$ 30 bilhões por ano.

Pelo último cronograma, a publicação estava prevista para o dia 10 de outubro. Agora, a análise final está prevista para até o fim deste ano, sem a definição de uma data específica.