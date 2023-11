Ueda, do BoJ, sugere baixa probabilidade de fim de juro negativo este ano no Japão

A probabilidade de que o Banco do Japão (BoJ, pela sigla em inglês) acabe com sua política de juro negativo no curto prazo é baixa, sugeriu o presidente do BoJ, Kazuo Ueda, diante da perspectiva incerta dos preços ao consumidor e dos salários.

"Falando teoricamente, a abolição da política de taxas negativas pode acontecer em qualquer reunião", disse Ueda em entrevista coletiva, nesta segunda-feira. "Mas se perguntarem se isso pode acontecer este ano, nos restam apenas menos de dois meses, embora eu não possa dizer que tal possibilidade seja zero."

Ueda garantiu que o BoJ manterá a taxa de juros negativa e o controle da curva de rendimentos até que consiga atingir sua meta de inflação de 2% de forma sustentável e constante.