'Temos risco positivo de este governo terminar com menor inflação desde 1994', diz Mansueto

O Brasil tem hoje a possibilidade de encerrar o terceiro mandato do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com a menor taxa de inflação média desde 1994, ou seja, o mais baixo nível de ajustes de preços desde o Plano Real. A observação foi feita nesta segunda-feira, 6, pelo ex-secretário do Tesouro Nacional e atual economista-chefe do BTG Pactual, Mansueto Almeida, ao entrevistar o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, na abertura do "Macro Day", evento anual do banco, que está sendo realizado hoje na capital paulista.

Durante um bate-papo com o ministro que durou mais de uma hora, Mansueto lembrou que o ano começou com as expectativas do mercado em relação à inflação apontando para o IPCA encerando 2023 em torno de 6%. Isso muito em função de no ano passado a inflação de serviços ter encerrado entre 8% e 9%. E, segundo Mansueto, os economistas entendiam que para esta inflação de serviços cair teria que se assumir um aumento muito forte do desemprego.

"Qual foi a surpresa deste ano? A inflação de serviços caiu muito forte, está girando em torno de 4,5%, 5% e o desemprego caiu para a menor taxa desde 2014. A inflação caiu muito; esperamos no BTG 4,5%, ano que vem o mercado espera uma inflação em torno de 4% e em 2025 e 2026 em torno de 3,5%. Se agente pegar estes índices que o mercado espera, terminaremos este governo a menor inflação média de quatro anos desde 1994", disse Mansueto.