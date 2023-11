Projeção do BC tem resultados melhores de IDP no último trimestre do ano, afirma Rocha

O chefe do Departamento de Estatísticas do Banco Central (BC), Fernando Rocha, disse que as projeções da autoridade monetária para o fluxo de Investimento Direto no País (IDP) levam em conta ingresso maior de recursos no último trimestre do ano.

Ele lembrou que o BC apenas revisará suas estimativas para o dado em dezembro e que, portanto, não iria comentar agora o possível resultado, que vem sendo menor do que o esperado nos últimos meses.

Seja assinante O POVO+ Tenha acesso a todos os conteúdos exclusivos, colunistas, acessos ilimitados e descontos em lojas, farmácias e muito mais. Assine

Atualmente, a perspectiva da instituição é de um saldo de US$ 65 bilhões para esta conta neste ano. Rocha comentou que, em setembro, houve redução da rubrica para US$ 60 bilhões no acumulado em 12 meses, mas que no último trimestre do ano passado foram injetados US$ 18 bilhões na economia doméstica. "Ou seja, dos US$ 60 bilhões, US$ 18 bilhões vieram em outubro, novembro e dezembro", pontuou.