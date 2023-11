Latam e Embratur assinam acordo de cooperação para atrair turistas estrangeiros

"Estamos aqui para colaborar com nossa conectividade, inovação e agenda de sustentabilidade, para sermos cada vez mais a porta de entrada do mundo em nosso País", afirma o presidente da Latam Brasil, Jerome Cadier.

Embratur e Latam também desenvolverão, em parceria com operadoras de turismo, novos produtos e pacotes turísticos, com preços e promoções especiais aos mercados internacionais estratégicos, "apoiando os esforços dos agentes promotores do turismo brasileiro no exterior" com tarifas com descontos, sempre que possível.

Sustentabilidade e inovação

No acordo de cooperação técnica estão previstas ainda iniciativas de apoio à implementação de práticas sustentáveis. Conforme estabelece o plano de trabalho da parceria, Latam e Embratur atuarão conjuntamente num projeto-piloto na Amazônia de turismo sustentável, "a ser usada como referência para outras localidades, considerando vivências turísticas, empreendedorismo e atividades de bioeconomia".

O plano mapeia ainda ações que promovam a "sustentabilidade, responsabilidade social, diversidade e inclusão relacionadas ao turismo, visando preservar o meio ambiente, as comunidades locais e o patrimônio cultural brasileiro".

Com o objetivo de melhorar a experiência do turista internacional, são planejadas ações de capacitação e treinamento para profissionais da Latam e dos seus parceiros comerciais que realizam atendimento ao público de estrangeiros.